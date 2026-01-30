Missione Artemis II | primi astronauti in viaggio verso la Luna dopo oltre mezzo secolo

La NASA ha appena lanciato Artemis II, la prima missione con astronauti verso la Luna dopo più di cinquant’anni. I tre astronauti a bordo stanno percorrendo il primo tratto di un viaggio che potrebbe riaccendere le imprese umane nello spazio. La partenza è avvenuta senza intoppi, con un razzo potente che ha sollevato la capsula dalla Terra. Ora il conto alla rovescia per il ritorno sulla Luna è ufficialmente partito.

Dopo oltre cinquant'anni dall'ultimo allunaggio umano, la Nasa ha lanciato con successo la missione Artemis II, il primo volo triplo con astronauti diretti verso la Luna. Il lancio è avvenuto il 30 gennaio 2026 da Cape Canaveral, in Florida, con il razzo Space Launch System (SLS) e l'astronave Orion. A bordo si trovavano tre astronauti statunitensi e un pilota europeo, scelti tra i migliori del programma spaziale internazionale. Il viaggio, programmato per durare circa dieci giorni, ha portato l'equipaggio a raggiungere l'orbita lunare, superando a distanza la superficie del satellite senza atterrarvi.

