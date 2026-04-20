Metti una firma qui poi si vede | ad Agrigento sottoscrizioni delle liste al buio e senza autentica

A Agrigento, si sono registrate sottoscrizioni di liste elettorali con firme apposte senza che fosse presente un ufficiale pubblico per l’autenticazione. La procedura è stata descritta come una formalità che non può essere evitata, evidenziando che la firma rappresenta un passaggio fondamentale e obbligatorio per la validità delle liste. La modalità adottata ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i partecipanti alle operazioni di raccolta firme.

Non è un'opzione, né un orpello burocratico a cui si può sfuggire. È piuttosto un requisito di esistenza. La presentazione delle liste, siano di partito o civiche, con i nomi di tutti i candidati al Consiglio comunale, richiede consenso. Un placet sottoscritto in maniera formale e ufficiale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Agrigento al bivio di maggio: la "febbre" delle liste tra corsa contro il tempo e "grandi elettori"“Certo, certissimo… anzi probabile” era il titolo di un film del 1969 con Claudia Cardinale e che oggi si potrebbe usare per fare il punto sulla... Donne e impresa, ad Agrigento occupazione al 37%: il riscatto passa dalle mani delle artigianeAgrigento si posiziona in una fascia intermedia nella complicata scalata delle donne verso l'indipendenza economica, registrando nel 2024 un tasso di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Metti una firma qui, poi si vede: ad Agrigento sottoscrizioni delle liste al buio e senza autentica; Vaielettrico Awards accende i motori: ecco i magnifici 15 della Giuria; Catania, alla Città dei Ragazzi il workshop E tu, cosa metti sul piatto?; Gosens firma una vittoria fondamentale contro la Lazio e la Fiorentina mette un altro mattone per arrivare alla salvezza. Agropoli "Metti il profumo di bucato nel vicolo. Ritrovo nonna già prima di bussare alla porta di casa dei miei ricordi" Buongiorno con lo scatto di Giuseppe Romanelli Inviateci le vostre foto nei messaggi o su WhatsApp 327 229 5001 #infocilento facebook