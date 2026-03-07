Donne e impresa ad Agrigento occupazione al 37% | il riscatto passa dalle mani delle artigiane

A Agrigento, nel 2024, il tasso di occupazione femminile si attesta al 36,9%, evidenziando una presenza significativa di donne nel mondo del lavoro. Questa percentuale rappresenta una delle fasce intermedie tra le città italiane, indicando un coinvolgimento crescente delle donne nelle attività lavorative. Il settore dell’artigianato gioca un ruolo chiave in questa dinamica, offrendo opportunità di occupazione alle donne che desiderano affermarsi nel mondo imprenditoriale.

Agrigento si posiziona in una fascia intermedia nella complicata scalata delle donne verso l'indipendenza economica, registrando nel 2024 un tasso di occupazione femminile pari al 36,9%. Un dato che riflette le difficoltà di un territorio dove il lavoro resta una sfida quotidiana, inserendosi in un contesto siciliano che però mostra segnali di risveglio nel settore dell'autonomia. In tutta l'Isola, infatti, il numero di lavoratrici indipendenti è cresciuto del 3% nei primi nove mesi del 2025, portando a 95 mila il numero di donne che hanno deciso di mettersi in proprio. Il tessuto produttivo regionale conta oggi oltre 113 mila... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

