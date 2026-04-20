Una scossa di terremoto di forte intensità ha interessato la zona, seguita da un successivo tsunami che ha causato danni e allarmi. Immediatamente sono stati attivati i sistemi di emergenza, e sono state diffuse allerte per il rischio nucleare. Le autorità invitano la popolazione a mettersi in salvo e a seguire le istruzioni fornite. Non sono ancora disponibili dati ufficiali sulle conseguenze o sulle eventuali vittime.

Prima arriva quel boato sordo, come se il suolo stesse trattenendo il respiro. Poi la terra si muove davvero: non un tremolio qualunque, ma un colpo secco e lungo, capace di far vacillare certezze e pareti, e di trasformare in un attimo la normalità in una corsa contro il tempo. Nelle prime decine di minuti, tutto ruota attorno a una sola parola: allerta. Sirene, telefoni che vibrano senza sosta, mappe che si aggiornano a raffica. E sopra ogni cosa, quell’incubo che torna sempre quando il mare è coinvolto: la possibilità di un’onda improvvisa, di una costa che cambia volto, di una notte che non finisce più. Allarme tsunami, la situazione. È così che, lunedì 20 aprile 2026, il nord-est del Giappone si è ritrovato a fare i conti con un terremoto violentissimo.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mettetevi in salvo!”. Terremoto, scossa violentissima seguita da tsunami. Allarme nucleare

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