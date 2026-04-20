Mettetevi in salvo! Terremoto scossa violentissima seguita da tsunami Allarme nucleare
Una scossa di terremoto di forte intensità ha interessato la zona, seguita da un successivo tsunami che ha causato danni e allarmi. Immediatamente sono stati attivati i sistemi di emergenza, e sono state diffuse allerte per il rischio nucleare. Le autorità invitano la popolazione a mettersi in salvo e a seguire le istruzioni fornite. Non sono ancora disponibili dati ufficiali sulle conseguenze o sulle eventuali vittime.
Prima arriva quel boato sordo, come se il suolo stesse trattenendo il respiro. Poi la terra si muove davvero: non un tremolio qualunque, ma un colpo secco e lungo, capace di far vacillare certezze e pareti, e di trasformare in un attimo la normalità in una corsa contro il tempo. Nelle prime decine di minuti, tutto ruota attorno a una sola parola: allerta. Sirene, telefoni che vibrano senza sosta, mappe che si aggiornano a raffica. E sopra ogni cosa, quell’incubo che torna sempre quando il mare è coinvolto: la possibilità di un’onda improvvisa, di una costa che cambia volto, di una notte che non finisce più. Allarme tsunami, la situazione. È così che, lunedì 20 aprile 2026, il nord-est del Giappone si è ritrovato a fare i conti con un terremoto violentissimo.🔗 Leggi su Tvzap.it
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