Meteo Puglia allerta meteo per la giornata di domani

Domani in Puglia sono previste precipitazioni sparse che interesseranno diverse zone della regione. Le autorità hanno emesso un'allerta meteo a causa di possibili condizioni di maltempo, con attenzione rivolta in particolare alle aree più esposte alle piogge. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni e un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Evento previstoPrecipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli Validità: dalle ore 06:00 del 21.04.2026 per le successive. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo Puglia, allerta meteo per la giornata di domani Allerta meteo per la giornata di oggi #31marzo Notizie correlate Allerta meteo gialla per tutta la giornata di domaniEvento previstoPrecipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente... Leggi anche: Puglia, maltempo: domani allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per il 13 aprile 2026; Inizio della settimana con il maltempo: allerta meteo su Bari e provincia per il forte vento; Vento in Puglia, 12enne muore sotto albero. Operaio morto a Taranto; Allerta Meteo Puglia: oggi codice giallo per venti di burrasca. Maltempo, allerta meteo gialla di 20 marzo per rischio idraulico: le regioni colpiteIl maltempo si allontana lentamente dall'Italia lasciando ampi spazi per il sole su quasi tutto il paese ma nelle prossime ore non mancheranno ancora zone perturbate sulle regioni meridionali con ... fanpage.it Allerta meteo arancione in Puglia, scuole chiuse in diversi ComuniAllerta meteo arancione in Puglia fino al 1 aprile: scuole chiuse in quattro città, aperte a Bari e Lecce con parchi e cimiteri chiusi. pugliapress.org Aggiornamento meteo in Puglia delle ore 1:34 ( 19 Aprile ) Tempo meteo oggi DOMENICA 19, con ampio soleggiamento e qualche nuvola di passaggio; correnti nord-occidentali, con VENTO in prima mattinata a tratti forte, specie sulle aree del Salento, ma in - facebook.com facebook Maltempo, allerta meteo per pioggia e temporali. Due morti in Puglia a causa del forte vento x.com