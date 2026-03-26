Allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani

Domani è prevista un’allerta meteo gialla che interesserà tutta la giornata, con precipitazioni sparse e locali rovesci. La protezione civile ha emesso il documento di allerta, segnalando possibili condizioni di disagio per la popolazione. Le autorità raccomandano attenzione durante gli spostamenti e l’adozione di misure di sicurezza adeguate. La situazione sarà monitorata costantemente e aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore.

Evento previstoPrecipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani Articoli correlati Leggi anche: Meteo, domenica di maltempo: allerta gialla per tutta la giornata Sicilia, torna il maltempo: allerta gialla per tutta la giornata di domaniDopo un'Epifania caratterizzata da un cielo incerto, il meteo in Sicilia si prepara a un peggioramento più deciso. ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI Contenuti utili per approfondire Allerta meteo Temi più discussi: Protezione civile, emessa un’allerta gialla per vento forte; Tra oggi e domani 24 ore di allerta meteo gialla per pioggia e temporali su tutto il territorio regionale; Maltempo. Allerta arancione per rischio vento forte; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 26 marzo per temporali: le regioni colpite. Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpiteAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: ... fanpage.it Maltempo, allerta gialla domani su tutta la Calabria per vento forteLa Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo gialla per domani su tutta la Calabria. Si prevedono venti di burrasca prevalentemente da nord-ovest. corrieredellacalabria.it Allerta Meteo, il Ciclone Polare Deborah è uno shock: neve in pianura!!! Iniziati 3 giorni da incubo, è allarme per MALTEMPO ESTREMO al Centro/Sud - facebook.com facebook Allerta Meteo, il Ciclone Polare Deborah è uno shock: neve in pianura!!! Iniziati 3 giorni da incubo, è allarme per MALTEMPO ESTREMO al Centro/Sud x.com