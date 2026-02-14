Puglia maltempo | domani allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha diramato un'allerta per temporali in Puglia domani, a causa di un fronte di maltempo che si sta avvicinando alla regione. Le previsioni indicano piogge intense e raffiche di vento che potrebbero provocare disagi, specialmente nelle zone costiere. Le autorità invitano i cittadini a tenersi aggiornati e a prendere precauzioni.

Puglia, maltempo: allerta temporali arancione per fascia adriatica barese, Valle d'Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

La Protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalle 14 per 24 ore, a causa di condizioni meteorologiche avverse.

