Meteo | Previsioni per domenica 21 aprile

Per la giornata di domenica 21 aprile, le previsioni indicano che a Modena ci saranno mattinate con cieli molto nuvolosi e deboli piogge. Nel corso della giornata, la nuvolosità dovrebbe ridursi progressivamente, portando a cieli poco nuvolosi in serata. È previsto un totale di circa 2 millimetri di pioggia durante le ore più piovose.

A Modena cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico.🔗 Leggi su Modenatoday.it Meteo #WeekEnd 21 -22 marzo 2026 Notizie correlate Meteo | Previsioni per domenica 5 aprileA Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Meteo | Previsioni per domenica 19 aprileA Modena cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo, domenica in arrivo pioggia e freddo: ecco le zone a rischio; Veneto, le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026; Previsioni meteo video di domenica 19 aprile sull'Italia; Meteo Milano, weekend dai due volti: sole e 26 gradi, poi cambia tutto. Ecco quanto torna la pioggia (e i temporali). Meteo, le previsioni di martedì 21 aprile in Italia: piogge al Nord, sole al SudClima instabile e variabile in una Italia climaticamente spaccata in due: temporali al Nord e piogge sul meridione. meteo.it Previsioni meteo 16-19 aprile: domenica nuovo peggioramento al NordResidua instabilità giovedì, poi anticiclone in rinforzo e tempo stabile. Domenica nuovo peggioramento al Nord. newsmondo.it Meteo Veneto: tempo variabile e a tratti ventilato fino a metà settimana - facebook.com facebook Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com