Per domenica 19 aprile, le previsioni indicano cieli prevalentemente poco o parzialmente nuvolosi a Modena, con assenza di precipitazioni durante tutta la giornata. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, senza variazioni significative di temperatura o di altro tipo. La giornata si prospetta tranquilla dal punto di vista del meteo, senza fenomeni atmosferici rilevanti.

A Modena cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2904m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per Domenica 19 aprile 2026

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