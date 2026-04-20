Lunedì 20 aprile 2026, una depressione atmosferica si sposterà sul Nord e sul Centro Italia, provocando un aumento delle nuvole e piogge sparse in molte zone. Le condizioni meteo mostreranno instabilità su queste regioni, mentre il Centro si manterrà più variabile con meno precipitazioni. La situazione si configura come una giornata caratterizzata da tempo instabile e precipitazioni distribuite in modo disomogeneo lungo la penisola.

Lunedì 20 aprile 2026, una flessione della pressione atmosferica interesserà le zone del Centro e del Nord Italia, portando un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse su diverse aree del Paese. Mentre il Settentrione dovrà gestire fenomeni piovosi irregolari, il Meridione godrà di condizioni più stabili, con soleggiamenti prevalenti nonostante qualche possibile instabilità isolata sulle catene appenniniche. Dinamiche meteorologiche al Nord: tra instabilità orientale e piogge in arrivo in Lombardia. Il quadro climatico che interessa le regioni settentrionali sarà caratterizzato da una pressione debole, capace di innescare un peggioramento delle condizioni meteo sui quadranti orientali durante la giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, piogge e instabilità colpiscono il Nord: il Centro resta variabile

Notizie correlate

Meteo, Roma resta asciutta ma il Nord si prepara a piogge e calo termicoLe condizioni meteorologiche che interessano la Capitale e l’intera penisola in questo sabato 18 aprile 2026 presentano un quadro di progressiva...

Leggi anche: Il meteo spaventa l’Italia: al nord ancora piogge e temporali, ma il maltempo peggiora soprattutto al centro-sud

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Meteo, nuvole e instabilità sul Trentino (con rischio piogge) prima di un nuovo calo termico: ecco le previsioni; Il maltempo cambia rotta: pioggia a inizio settimana, ma occhio alle temperature; Massime fino a 26°C nel fine settimana a Torino, ma l'instabilità è dietro l'angolo: le previsioni; Maltempo, stop all'allerta ma rimangono instabilità e pioggia: le previsioni di venerdì 17 aprile per la Sicilia.

Meteo, allerta maltempo per pioggia e vento: 11 regioni a rischio. Le previsioniCondizioni meteo instabili nella giornata odierna sull'Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e zone interne del Centro. Domani, mercoledì, invece avremo un graduale spostamento ... tg24.sky.it

Meteo Italia oggi: piogge e sabbia del Sahara, poi svolta improvvisa. Le previsioniAncora maltempo in gran parte del Centro-Sud, ma nelle prossime ore si delinea un miglioramento del clima con temperature in crescita. meteo.it

IL METEO DI OGGI - facebook.com facebook

Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com