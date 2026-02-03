Il meteo spaventa l’Italia | al nord ancora piogge e temporali ma il maltempo peggiora soprattutto al centro-sud

Il maltempo sta colpendo duramente l’Italia. Al nord continuano piogge e temporali, mentre al centro e al sud la situazione peggiora di ora in ora. Le previsioni indicano che il peggioramento continuerà nelle prossime ore, con il rischio di allagamenti e disagi su molte regioni. La gente si prepara a fronteggiare un’ondata di cattivo tempo che non dà tregua.

Il meteo peggiora e si appresta a spaventare l’Italia. Le prossime ore segnano un nuovo scivolone verso il maltempo, con l’Italia sotto una coltre irrequieta di nubi, piogge e qualche nevicata in quota. Nulla di apocalittico, sia chiaro, ma abbastanza da far rispolverare ombrelli e giacconi invernali. Nord, piogge in frenata ma neve che resiste. Al Settentrione il peggio sembra passato, con il meteo che, seppur lentamente, è in miglioramento. Questa mattina – ma anche le prossime – è atteso un meteo grigio, con piogge sparse soprattutto tra Triveneto e Romagna, e la neve sulle Alpi che scende fino alle colline più basse. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le condizioni meteorologiche in Italia variano tra Nord e Centro.

