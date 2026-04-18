Il meteo di questo sabato 18 aprile 2026 mostra Roma che rimane asciutta, mentre al Nord si prevede l’arrivo di piogge e un calo delle temperature. Le condizioni nel centro Italia sono stabili, con cieli parzialmente coperti, senza previsioni di fenomeni intensi. La situazione si evolve lentamente, con un cambio di condizioni che interesserà principalmente le regioni settentrionali nel corso della giornata.

Le condizioni meteorologiche che interessano la Capitale e l’intera penisola in questo sabato 18 aprile 2026 presentano un quadro di progressiva evoluzione, con il centro Italia che si prepara a una serata caratterizzata da cieli parzialmente coperti ma privi di eventi violenti. Mentre nel pomeriggio romano il sole ha mantenuto il sopravvento nonostante qualche nuvola di passaggio, le previsioni indicano che il tempo resterà asciutto per il resto della giornata, con una nuvolosità che si alternerà a momenti di sereno. L’evoluzione del cielo tra le pianure centrali e i rilievi settentrionali. La situazione climatica odierna mostra dinamiche differenti a seconda delle latitudini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, Roma resta asciutta ma il Nord si prepara a piogge e calo termico

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Panoramica sull’argomento

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