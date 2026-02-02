Meteo le previsioni in Campania per lunedì 2 febbraio 2026

Le previsioni meteo in Campania per lunedì 2 febbraio 2026 indicano cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. A Avellino il tempo resta stabile durante il giorno, con poche nuvole in serata e nessuna pioggia prevista. La giornata dovrebbe trascorrere senza particolari problemi meteorologici, permettendo alle persone di uscire senza preoccuparsi di temporali o maltempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1543m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

