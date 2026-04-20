Meteo Giuliacci avverte | verso il 25 aprile cambia tutto

Le previsioni meteo segnalano un cambio di condizioni climatiche intorno al 25 aprile. In primavera, spesso si verificano periodi in cui le variazioni del tempo rendono difficile pianificare attività all’aperto. Questo può influenzare sia i viaggi che le gite, creando incertezza sulle condizioni atmosferiche. Le autorità meteo hanno segnalato un passaggio da condizioni stabili a un cambiamento significativo nel clima.

C’è un momento, in primavera, in cui il cielo sembra voler mettere alla prova la pazienza di tutti: programmi, viaggi, gite, perfino la semplice voglia di stare all’aria aperta. E proprio mentre gli italiani guardano al ponte della Festa della Liberazione, arriva l’avviso: il meteo è pronto a cambiare volto. Dopo giorni segnati da instabilità e fenomeni sparsi, le previsioni indicano una traiettoria chiara: inizio settimana ancora incerto, poi una possibile svolta capace di rimettere in ordine la scena. Il punto chiave, come spiega il colonnello Mario Giuliacci, è capire quando finisce la variabilità e quando torna davvero il sole. Correnti fresche e temporali: inizio settimana instabile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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