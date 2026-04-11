Meteo Mario Giuliacci avverte gli italiani | Torna il maltempo Ecco quando

Le previsioni meteo annunciano un cambiamento nel tempo che interesserà l’Italia nella prossima settimana, dopo alcuni giorni di alta pressione. Un esperto ha avvertito che tornerà il maltempo, senza specificare ancora le date precise. La variazione delle condizioni atmosferiche porterà probabilmente piogge e un calo delle temperature, segnando un passaggio rispetto alle giornate di stabilità che hanno caratterizzato il periodo recente.

Dopo alcuni giorni dominati dall’alta pressione, la situazione meteorologica è destinata a cambiare sensibilmente nel corso della prossima settimana. Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, un vortice ciclonico porterà infatti un progressivo peggioramento del tempo su gran parte della penisola, accompagnato da un calo delle temperature che farà dimenticare i valori insolitamente miti registrati di recente. Si conferma così una seconda parte di aprile decisamente più dinamica rispetto all’inizio del mese. Il peggioramento entrerà nel vivo tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, quando un ciclone in risalita dall’Africa settentrionale si approfondirà sul Mediterraneo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: "Torna il maltempo". Ecco quando Meteo, Mario Giuliacci: ecco quando torna il gelo, Italia sotto zeroDopo una breve fase mite che ha caratterizzato la parte centrale di gennaio, con temperature sopra le medie stagionali e giornate relativamente... Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci, tregua dal maltempo ma non per molto: quando torna la pioggia Irruzione artica sull'Italia: torna l'inverno con maltempo e neve a bassa quota