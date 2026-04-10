Previsioni meteo Livorno stop al caldo estivo | dal 13 aprile tornano le piogge

A partire dal 13 aprile, le previsioni meteo per Livorno indicano un cambiamento nel clima, con l’arrivo di piogge che interromperanno il periodo di tempo stabile e caldo. L’anticiclone, che aveva portato temperature elevate e condizioni soleggiate, sta per lasciare spazio a condizioni più umide e instabili. Questa novità climatica segna la fine della fase di tempo mite che ha caratterizzato le ultime settimane.

L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Nel corso del fine settimana dell'11-12 aprile, infatti, due distinti sistemi depressionari si affacceranno all’Italia, pilotando da un lato una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Piogge, rovesci e cieli grigi ma fa più caldo: le previsioni meteo a Viterbo dal 2 all'8 febbraio Temi più discussi: Previsioni meteo Livorno, stop al caldo estivo: dal 13 aprile tornano le piogge; Meteo in Toscana, Pasquetta? L’ultima previsione: Facile e priva del solito elemento di incertezza – Le temperature; L’Unieuro volta pagina, Rosser assaggia il Palafiera. Domenica contro Livorno per il riscatto; Tabellino partita Livorno vs Ascoli. Meteo, nuova ondata di maltempo in vista. I dettagliDopo una lunga fase stabile tornano le piogge. Nessuna ondata di freddo: temperature in calo ma su valori normali per il periodo. La tendenza meteo dal 12 aprile ... meteo.it Stop al caldo africano: temperature in calo/ Le previsioni meteo: oggi maltempo, domani ripresa…Le previsioni meteo per le prossime ore sembrano confermare la fine del caldo africano: atteso un generalizzato maltempo e un calo delle temperature Stando alle previsioni meteo diramate degli esperti ... ilsussidiario.net Meteo Sicilia, sarà un fine settimana di sole: le previsioni https://qds.it/meteo-sicilia-previsioni-week-end-11-12-aprile/ - facebook.com facebook Torino, previsioni meteo del 11 aprile 2026 x.com