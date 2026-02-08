Il maltempo non dà tregua sull’Italia. Le previsioni indicano che potrebbe arrivare una svolta fredda proprio a San Valentino, con neve che potrebbe scendere a quote basse. La pioggia e le temperature in calo continuano a colpire varie regioni, creando disagi e preoccupazioni. Gli esperti avvertono che il tempo resterà instabile nei prossimi giorni.

L’inizio di questo febbraio si sta rivelando straordinariamente generoso in termini di precipitazioni. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma come questo periodo stia davvero stupendo tutti dal punto di vista delle precipitazioni, che stanno interessando da settimane l'intero Stivale. Il flusso atlantico punta dritto verso l’Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo. Una serie di perturbazioni sta colpendo l'Italia senza sosta, portando piogge abbondanti in pianura e nevicate generose sulle Alpi, segnando una netta rottura con la monotonia anticiclonica degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, maltempo ancora sull'Italia: possibile svolta fredda a San Valentino, neve a bassa quota

Approfondimenti su Meteo Italia

Un'ondata di maltempo artico interessa l'Italia, con neve a bassa quota e allerte nelle regioni più colpite.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, il periodo di Capodanno 2026 sarà caratterizzato dall’ingresso di aria fredda di origine continentale, portando un’intensa fase invernale sull’Italia.

Ultime notizie su Meteo Italia

Meteo, forte maltempo nei prossimi giorni: la tendenza da mercoledì 11 febbraioDue perturbazioni intransito a metà settimana, giovedì l'apice del maltempo: rischio di piogge intense e raffiche di tempesta. La tendenza meteo ... meteo.it

Ancora una settimana dal meteo COMPROMESSO: ecco le Regioni più colpite dal MALTEMPONiente da fare. Ancora una settimana di forte maltempo. Non ci sono grandi cambiamenti nel pattern meteo europeo. La circolazione atlantica ... meteogiornale.it

