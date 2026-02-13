Allerta meteo arancione | addio sole tornano pioggia e neve Le zone a rischio in Emilia Romagna

Bologna, 13 febbraio 2026 – Marco Rossi, responsabile della Protezione Civile regionale, conferma che l'allerta meteo arancione è stata emessa a causa di un fronte di maltempo proveniente dall'Appennino, che porterà pioggia intensa e nevicate a quote collinari. Un dettaglio che distingue questa ondata di maltempo è l’abbondanza di precipitazioni previste, superiori alla media stagionale, con rischi di accumuli significativi nelle zone più esposte.

Bologna, 13 febbraio 2026 – Una parentesi di primavera prima del ritorno del maltempo. Se la giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, regala sole e temperature miti, il giorno di San Valentino porterà un brusco peggioramento su tutta l' Emilia Romagna, costringendo la Protezione Civile a diramare un'allerta meteo arancione. La mappa dell'allerta: preoccupano frane e fiumi. Illusione di primavera in Emilia Romagna. San Valentino con l'ombrello. E torna la neve in Appennino. Le previsioni meteo in Emilia Romagna. La mappa dell'allerta: preoccupano frane e fiumi. Sulla base delle previsioni, è stata emessa un'allerta arancione valida per l'intera giornata di domani, sabato 14 febbraio, per frane e piene dei corsi minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi l’Emilia Romagna è interessata da un'allerta meteo arancione a causa di neve, pioggia e vento intenso.

L’Emilia Romagna si prepara a affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse.

