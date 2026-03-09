Previsioni meteo settimana | instabilità diffusa su tutta l'Italia ma temperature sopra la media

Da lunedì 9 a domenica 15 marzo, l’Italia si trova sotto un’instabilità atmosferica diffusa, con frequenti cambi di fronte che portano alternanza tra sole, nuvole e piogge. Le previsioni indicano che il clima sarà caratterizzato da continui mutamenti nel corso della settimana, mentre le temperature risultano superiori alla media stagionale. La situazione meteo rimarrà quindi variabile e difficile da prevedere con precisione.