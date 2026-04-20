Lunedì mattina, una supplente a Mestre è stata sospesa dopo aver tagliato i capelli a due studentesse. La docente ha ricevuto una comunicazione ufficiale di sospensione cautelativa della supplenza. In caso di accertamenti penali, potrebbe essere avviato anche un procedimento di licenziamento. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante l’orario scolastico con le ragazze coinvolte.

Un lungo incontro a scuola, con presenti tutti i protagonisti della vicenda e che ha sancito l’esito che si poteva prevedere. E così, le due studentesse, la supplente che durante la lezione avrebbe tagliato una ciocca di capelli ad entrambe le ragazzee infine i genitori che hanno sollevato il caso venerdì scorso, riuniti per discutere dell’accaduto. È stata una lunga maratona durata tutta la mattinata di lunedì, quella della preside Antonina Randazzo nella scuola media Bellini di Venezia-Mestre. L’obiettivo era quello di provare a capire che cosa fosse successo in classe in quelle ore ma anche che cosa abbia scatenato una situazione che evidentemente è andata degenerando.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mestre, sospesa la supplente che aveva tagliato i capelli a 2 studentesse

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