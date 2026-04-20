Messina pareggio prezioso in Calabria tra pali e rissa in campo

In una partita disputata in Calabria, il Messina ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Vigor Lamezia. La squadra ospite è passata in vantaggio al 10’ con un gol di Andreassi, ma ha concluso il primo tempo con un rigore realizzato da Roseti, che ha fissato il risultato. Durante l’incontro si sono verificati alcuni momenti di tensione e diverse occasioni da rete, con pali colpiti da entrambe le squadre.

Il Messina strappa un pareggio fondamentale in trasferta contro la Vigor Lamezia, finendo per 1-1, grazie a una rete su rigore di Roseti dopo l’apertura del punteggio da parte di Andreassi al 10?. Il punto ottenuto in territorio lamentino, ottenuto anche grazie a un doppio palo subito dai giallorossi con Tourè e Tedesco, permette ai peloritani di restare al terzultimo posto in classifica, proprio in linea con la Sancataldese che ha ottenuto un pareggio a Ragusa. Dinamiche di campo e tensioni tra le due squadre. La sfida in Calabria si è trasformata in un susseguirsi di momenti alterati, partendo dalla sfortuna che ha colpito il Messina nella fase iniziale, quando sia Tourè che Tedesco hanno colpito i pali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, pareggio prezioso in Calabria tra pali e rissa in campo Notizie correlate Leggi anche: Juve, rivoluzione tra i pali: Perin titolare a Roma, Bremer vede il campo Castelfidardo, sfuma un pareggio preziosoOSTIAMARE 2 CASTELFIDARDO 1 OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni, Badje (17’ st Gueye), Greco (18’pt Marrali), Spinosa, Tesauro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calcio, Serie D: pareggio prezioso del Messina contro la Vigor Lamezia, perdono Igea e Milazzo; Il Messina strappa un punto a Lamezia (1-1); Vigor, punto prezioso a Milazzo in attesa di chiudere i giochi salvezza con il Messina; Il Messina strappa un punto a Lamezia (1-1). Calcio, Serie D: pareggio prezioso del Messina contro la Vigor Lamezia, perdono Igea e MilazzoPareggio prezioso esterno 1-1 del Messina contro la Vigor Lamezia, nella gara valida per la trentaduesima giornata del Campionato di Serie D Girone I. 98zero.com Roseti: Pari prezioso, in gol davanti ai miei. Ci salveremo con il carattereSettima rete stagionale per Cristian Roseti, che subito dopo la staffetta con Giuseppe Tedesco firma un’altra rete pesantissima per il Messina, che resta agganciato alla Sancataldese e si porta a -3 d ... messinasportiva.it Da Reggio Calabria puoi vedere Messina sospesa in aria, senza strumenti. Non è una leggenda. Nelle mattine di primavera e d'estate, con il mare a 18-22 gradi e l'aria più calda sopra, succede qualcosa che sembra impossibile: la città di Messina si stacca d - facebook.com facebook PAPAVERI E PAPERE. Manlio Messina agita i Fratelli, chi galleggia in Forza Italia x.com