Castelfidardo sfuma un pareggio prezioso

A Castelfidardo, l'incontro tra Ostiamare e Castelfidardo si è concluso con una sconfitta per gli ospiti, che hanno perso 2-1. Per l'Ostiamare sono scesi in campo Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni, Badje, Greco, Spinosa, Tesauro e Cardella, con alcune sostituzioni nel corso della ripresa. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni rispetto ai titolari.

OSTIAMARE 2 CASTELFIDARDO 1 OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni, Badje (17' st Gueye), Greco (18'pt Marrali), Spinosa, Tesauro (18'pt Lazzeri), Cardella (36'st Donsah). Panchina: Midio, Cinque, Menichelli, Baldassi, Ceccarelli. All. D'Antoni. CASTELFIDARDO: Petrucci (36' st Osama), Ascoli, Abagnale, Dompnier, Fiscaletti, Paramatti (10' st Selemby), Tarulli (36' st Palestini), Clerici (39' st Traini), Gallo, Morais, Valentino (23' st Bugari). Panchina: Bartoli, Ruini, Taddei, Georgievski. All. Cuccù Arbitro: Dania di Milano Reti: 16' pt e 32' st Cardella, 36' pt Gallo (rig.) Note: ammoniti Tarulli, Ascoli, Petrucci. Una doppietta di Cardella, con un gol per tempo, mette ko un Castelfidardo volonteroso, ma che torna dall'Anco Marzio di Ostia a mani vuote.