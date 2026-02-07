Messina | Dimissioni del Sindaco Basile il Centrodestra denuncia pressioni esterne e rischio caos amministrativo

Messina si trova di fronte a un nuovo capitolo politico. Il sindaco Federico Basile ha lasciato il suo incarico, e subito il centrodestra ha puntato il dito contro le pressioni esterne. La decisione arriva senza preavviso e rischia di creare un vuoto amministrativo che potrebbe durare settimane. La città aspetta di capire quali saranno i prossimi passi, mentre i partiti si confrontano sulle responsabilità di questa crisi improvvisa.

Messina al Bivio: Le Dimissioni di Basile Scatenano la Tempesta Politica. Le dimissioni anticipate del sindaco di Messina, Federico Basile, giunte a sorpresa in data odierna, sabato 7 febbraio 2026, hanno gettato nel caos il panorama politico della città e dell’intera regione siciliana. La decisione del primo cittadino, comunicata in mattinata, ha immediatamente provocato una reazione forte e unitaria da parte del centrodestro, che denuncia un “capriccio politico” e accusa Basile di aver agito nell’interesse del leader di “Sud chiama Nord”, Cateno De Luca. L’atto, giunto dopo un periodo di crescente tensione politica e amministrativa, apre ora uno scenario incerto per il futuro della città, già provata dalle recenti emergenze legate al ciclone Harry e con la complessa gestione della Città metropolitana che si aggiunge alle sfide.🔗 Leggi su Ameve.eu

Messina si avvicina a un punto di svolta.

Sindaco di Messina annuncia le sue dimissioni e dice: Mi ricandidoIl sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca dopo aver elencato una serie di provvedimenti fatti dalla sua amministrazi ... ansa.it

Messina, il centrodestra sulle dimissioni di Basile: scelta irresponsabileLe inopinate e assurde dimissioni del sindaco di Messina Federico Basile sono motivate solo da un capriccio politico del sindaco di Taormina Cateno De Luca, e dei desiderata di quest’ultimo. Dietro q ... strettoweb.com

HO SCELTO NEL 2022 FEDERICO BASILE PERCHÉ È UNA GRAN PERSONA PERBENE! ORA LA CITTÀ DI MESSINA POTRÀ SCEGLIERE FEDERICO BASILE PERCHÉ HA DIMOSTRATO DI ESSERE BRAVO! BASILE E’ STATO IL SINDACO DI CATENO D facebook

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca x.com