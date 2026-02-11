sono almeno dieci i morti e venticinque i feriti nella sparatoria al liceo canadese

Questa mattina si parla ancora di quella sparatoria al liceo di Tumbler Ridge, in Canada, dove sono state uccise dieci persone, tra cui la presunta autrice dell’attacco. La polizia ha confermato che ci sono anche 25 feriti, alcuni in gravi condizioni. Le autorità stanno indagando su cosa abbia spinto la giovane a compiere questa strage. La comunità locale si trova sotto shock, mentre si cercano risposte su quanto accaduto.

Dieci persone sono morte, compresa la sospetta responsabile, in una sparatoria avvenuta martedì pomeriggio nella cittadina di Tumbler Ridge, in Canada. Sei vittime sono state trovate all’interno della Tumbler Ridge Secondary School, una comunità remota di circa 2.400 abitanti ai piedi delle Montagne Rocciose, oltre mille chilometri a nord est di Vancouver, nella regione chiamata British Columbia. Una persona è morta durante il trasporto in ospedale e altre due sono state trovate senza vita in un’abitazione che la polizia ritiene collegata all’attacco. La sospetta è stata trovata morta nella scuola con una ferita che, secondo gli investigatori, sarebbe stata autoinflitta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Questa mattina a Tumbler Ridge, in British Columbia, si è scatenato il caos.

