Sparatoria in una scuola canadese | una donna uccide 10 persone e si toglie la vita

Una donna ha aperto il fuoco in una scuola del Canada occidentale, uccidendo dieci persone prima di togliersi la vita. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, che si iscrive tra le più sanguinose nella storia recente del Paese. La polizia ha confermato l’accaduto e sta indagando sui motivi dietro questa tragedia. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sui dettagli e sulle vittime.

Una piccola comunità del Canada occidentale è stata sconvolta da una delle sparatorie più gravi della storia recente del Paese. Martedì pomeriggio, una donna ha aperto il fuoco nella scuola superiore di Tumbler Ridge, in British Columbia, causando 10 morti (compresa lei stessa) e 27 feriti, di cui due in condizioni critiche. L’attacco si è verificato sia all’interno della Tumbler Ridge Secondary School che in una casa vicina. La cittadina, situata ai piedi delle Montagne Rocciose e a oltre 1.100 chilometri a nord di Vancouver, conta meno di 2.500 abitanti ed è un ex centro minerario. Martedì alle 13:20 è scattato l’allarme per la presenza di una persona armata nella scuola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

