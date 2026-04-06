Rimini spiaggia bollente a Pasqua | sesso in pieno giorno davanti ai turisti

A Rimini, sulla spiaggia durante il giorno di Pasqua, sono stati segnalati comportamenti sessuali visibili ai passanti. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alle segnalazioni e hanno interrotto l’episodio. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni turisti presenti in zona, portando all’intervento delle autorità per gestire la situazione. La vicenda ha suscitato discussioni tra i presenti e sui social network.

Pasqua tra sole, mare e temperature primaverili: per le decine di turisti che hanno scelto il litorale riminese, è la giornata ideale per la spiaggia. Ma il comportamento insolito di una coppia ha segnato la giornata: due americani sono stati sorpresi all'ora di pranzo a consumare un rapporto sessuale sulla battigia, nonostante la presenza di famiglie e turisti., L'episodio riportato da Riminitoday - stando alle testimonianze di chi si trovava sul posto - è andato avanti per diversi minuti, tra lo sconcerto dei presenti, con i due che sembravano non far caso alla presenza di sconosciuti. I passanti, increduli, in diversi casi li hanno anche ripresi col cellulare, forse per mostrare le prove dell'accaduto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rimini, spiaggia "bollente" a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turisti Ora di pranzo hot, sesso in spiaggia in pieno giorno: shock tra i turisti di Pasqua, interviene la PoliziaL’episodio, ripreso dai cellulari di diversi passanti increduli, ha trasformato una tranquilla giornata festiva in una scena di degrado Hanno scelto... Sesso in spiaggia sotto il sole di Pasqua: coppia di turisti travolta dalla passione a Rimini, arriva la poliziaA chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che hanno visto i due stranieri amoreggiare sulla battigia. Si parla di: Rimini, spiaggia bollente a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turisti. Sesso in spiaggia sotto il sole di Pasqua: coppia di turisti travolta dalla passione a Rimini, arriva la poliziaA chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che hanno visto i due stranieri amoreggiare sulla battigia. Denunciati per atti osceno in luogo pubblico rischiano una maxi multa ... today.it L’estate bollente di Publiphono: Turisti in calo, ma più dispersi: tra i 714 ritrovati tanti stranieriRimini, 13 settembre 2025 – Ultimi annunci per Publiphono. Lunedì termina la stagione della ’voce della spiaggia’, che anche quest’anno si è rivelata preziosa per ritrovare persone (e non solo) ... ilrestodelcarlino.it