Oggi al Museo della Marineria di Cesenatico si tiene l'apertura del nuovo corso di Storia dell’Arte dell’Università degli adulti. L’appuntamento è alle 15 e sarà condotto dal maestro Marcello Salucci, responsabile dell’istituzione. Il corso si focalizza sull’arte del Novecento e mira a coinvolgere gli adulti interessati a approfondire questa tematica.

Al Museo della Marineria di Cesenatico oggi si apre il nuovo corso di Storia dell’Arte. L’appuntamento è alle 15 ed il conduttore è il maestro Marcello Salucci, il responsabile dell’Università per gli adulti di Cesenatico. Sono previsti quattro incontri a cadenza settimanale tutti i martedì pomeriggio e l’iscrizione, del costo di 20 euro, sarà destinata alle iniziative benefit del centro sociale Cesenatico Insieme. Il ciclo è dedicato all’arte del 900. Questo secolo, definito anche il secolo breve, il secolo spezzato o il secolo della modernità, ebbe protagonista una nuova società basata su criteri sociali, politici, culturali, economici e spirituali totalmente diversi rispetto ai secoli passati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nell’arte del Novecento. Via al corso dell’Università degli adulti

