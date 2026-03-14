Il mio viaggio nell’universo Rosai La perla del Museo del Novecento

Il giornalista ha visitato il Museo del Novecento per visitare la mostra dedicata a Ottone Rosai, pittore attivo tra il 1895 e il 1957. Dopo aver lasciato le colline del Chianti, dove risiede da anni, ha deciso di dedicare del tempo all’esposizione, che presenta opere del artista. La visita si è concentrata sulle opere esposte e sulla collettiva curata dal museo.

Vichi Mi prendo una pausa dai racconti per parlarvi di un’altra cosa. Sono sceso dalla colline del Chianti, dove ormai vivo da molti anni, per andare a vedere al Museo Novecento la mostra di Ottone Rosai (1895 –1957). Settanta opere, un viaggio tra ritratti di amici e scorci di Firenze, tra i quali ovviamente troviamo via San Leonardo, dove Rosai ha vissuto e lavorato per molti anni. Ma partiamo da lontano: si sa che il pittore in gioventù aderì al fascismo con entusiasmo, diventando addirittura uno squadrista (amico di Dumini), in quella città che all’epoca veniva chiamata fascistopoli. Addirittura si dice che i molti falsi di questo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mio viaggio nell’universo Rosai. La perla del Museo del Novecento Articoli correlati Leggi anche: "Poeta Innanzitutto": Ottone Rosai e l'arte universale del quotidiano al Museo Novecento Ottone Rosai. Poeta innanzitutto: la mostra al Museo NovecentoStrade e vicoli fiorentini, cieli sfumati, ‘omini’ e ritratti dei protagonisti della cultura italiana: la poetica esistenziale di un maestro tra... Contenuti e approfondimenti su Il mio viaggio nell'universo Rosai La... Temi più discussi: Il mio viaggio nell’universo Rosai. La perla del Museo del Novecento; Oggetti rari e indirizzi segreti: i consigli di Tara Bernerd; Tra le note di Roma: il viaggio musicale di Pasquale Cataldi con Maybe; Occhio alle democratura…Il ‘900 insegna. Lezione al Museo del Comunismo e Resistenza. Il Museo del Novecento più accessibile, con video in LIS e visite inclusiveIl Museo del Novecento di Milano, presenta sei video in LIS dedicati ad altrettanti capolavori della sua collezione, da Fontana a Cattelan ... exibart.com Anghiari celebra Pietro Annigoni. Un viaggio nell’arte del NovecentoANGHIARI È il giorno del grande evento per Anghiari: l’inaugurazione del Museo Pietro Annigoni ad Anghiari, nella sede di Villa Gennaioli.... ANGHIARI È il giorno del grande evento per Anghiari: ... lanazione.it "#MuseoDelNovecento" - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Museo del Novecento di Milano inaugura nuovi percorsi tattili, video in LIS e materiali in braille realizzati tra gli altri dagli studenti di una scuola superiore milanese - facebook.com facebook