Mercedes Eqs | con la nuova generazione arriva a 925 km di autonomia

Da gazzetta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova generazione della Mercedes EQS presenta un aumento dell’autonomia, raggiungendo i 925 km nel ciclo di prova. L’aggiornamento riguarda principalmente alcuni dettagli estetici, mantenendo comunque le linee eleganti e moderne del modello. La vettura continua a essere considerata una delle principali opzioni nel segmento delle auto elettriche di lusso. Le modifiche si concentrano su miglioramenti tecnici e di design, senza alterare le caratteristiche fondamentali del veicolo.

L'ammiraglia elettrica di Mercedes si rinnova in alcuni piccoli dettagli estetici e sfoggia una gamma rivista di propulsori, che le consentono di arrivare fino a 925 km di autonomia massima.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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