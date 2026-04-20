Mercato Inter Bastoni per delle contropartite dal Barcellona? La situazione

Il mercato dell'Inter si concentra sulla possibile cessione di Bastoni, con il Barcellona interessato a inserirlo in trattative di scambio. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali su avanzamenti concreti o accordi definitivi tra le due società. La trattativa rimane in fase di valutazione, mentre i dirigenti interisti monitorano le proposte e le possibili contropartite offerte dal club catalano. La situazione rimane in evoluzione, senza dettagli ufficiali rilasciati.

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