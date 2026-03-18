Mercato Inter Barcellona in pressing su Bastoni | possibili contropartite! La situazione

Il Barcellona ha messo sotto pressione l'Inter per acquistare Bastoni e sta valutando diverse contropartite come parte dell'operazione. La trattativa tra le due società è in corso e si concentra sulle possibili modalità di pagamento e sugli eventuali scambi di giocatori. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

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