Mercato in piazza Viviani | Buona la prima con piccole cose da migliorare

Il mercato nella nuova Piazza Viviani a Marina di Pisa ha avuto il suo primo giorno di apertura dopo i lavori di riqualificazione. La manifestazione si è svolta senza problemi significativi, con diversi operatori e cittadini presenti. Sono state riscontrate alcune criticità minori, ma complessivamente l'inizio è stato giudicato positivo. La struttura, rinnovata di recente, accoglie ora più facilmente visitatori e venditori.

L'esordio del mercato nella nuova Piazza Viviani a Marina di Pisa, dopo i lavori di riqualificazione dell'area, è stato positivo. Parlano di una "buona affluenza" gli organizzatori di Fiva Confcommercio Pisa e Livorno, sia nella mattinata che nel pomeriggio di domenica 19 aprile. "E' andata.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Commercio: il mercato debutta nella rinnovata piazza Viviani In piazza Viviani il primo mercato: "Una bella vittoria""È una vittoria per tutti": così la capogruppo di ’Pisa al Centro’ Caterina Costa commenta la prima sperimentazione del mercato domenicale in piazza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Commercio: il mercato debutta nella rinnovata piazza Viviani; Mercato in piazza Viviani. Domani il debutto a Marina; Il mercato di Marina debutta nella rinnovata piazza; Marina di Pisa, il mercato torna in piazza Viviani. In piazza Viviani il primo mercato: Una bella vittoriaÈ una vittoria per tutti: così la capogruppo di ’Pisa al Centro’ Caterina Costa commenta la prima sperimentazione del ... msn.com Mercato in piazza Viviani. Domani il debutto a MarinaI banchi nella nuova agorà del Litorale per la prima volta dopo i lavori di riqualificazione. Palermo (Fiva): Una risposta alle difficoltà del momento . lanazione.it VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Palestra Ottimo giocatore, importante per l’Atalanta. Il mercato…” x.com TikTok, di cui da tempo raccontiamo l’impatto sul mercato editoriale, lancia anche in Italia la sua #BookTok Bestseller List e presenta una nuova analisi dei dati di vendita, secondo cui nel 2025 le vendite di libri trainate da #BookTok nel nostro Paese state pari - facebook.com facebook