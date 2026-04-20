In piazza Viviani il primo mercato | Una bella vittoria

In piazza Viviani si è tenuto il primo mercato domenicale, organizzato nell’ambito di una sperimentazione. La capogruppo di un gruppo politico locale ha commentato l’evento definendolo una vittoria per tutti, mentre bancarelle e visitatori hanno preso parte all’iniziativa con un’ampia partecipazione. La giornata ha visto la presenza di numerosi espositori e cittadini che hanno assistito all’evento.

"È una vittoria per tutti": così la capogruppo di ’Pisa al Centro’ Caterina Costa commenta la prima sperimentazione del mercato domenicale in piazza Viviani (nella foto), che registra un’ampia partecipazione tra bancarelle e visitatori. L’iniziativa, spiegano dal gruppo, arriva a quasi due anni dalla mozione approvata nell’aprile 2024 per spostare il mercato dal lungomare alla piazza riqualificata. "È stato possibile consentire contemporaneamente lo svolgimento del mercato e la fruizione del lungomare", sottolinea Costa, evidenziando come l’esperimento abbia permesso di mantenere aperta la passeggiata sul mare per residenti e turisti. Secondo ’Pisa al Centro’, promotori dell’iniziativa, il nuovo assetto produce benefici diffusi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In piazza Viviani il primo mercato: "Una bella vittoria" Notizie correlate Leggi anche: Commercio: il mercato debutta nella rinnovata piazza Viviani Leggi anche: Carnevale in piazza Garibaldi con "Bella Piazza": laboratori, spettacoli e una sfilata a premi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Commercio: il mercato debutta nella rinnovata piazza Viviani; In piazza Viviani il primo mercato: Una bella vittoria; Marina di Pisa, il mercato torna in piazza Viviani; Il mercato di Marina debutta nella rinnovata piazza. In piazza Viviani il primo mercato: Una bella vittoriaÈ una vittoria per tutti: così la capogruppo di ’Pisa al Centro’ Caterina Costa commenta la prima sperimentazione del ... lanazione.it Mercato in piazza Viviani. Domani il debutto a MarinaI banchi nella nuova agorà del Litorale per la prima volta dopo i lavori di riqualificazione. Palermo (Fiva): Una risposta alle difficoltà del momento . msn.com È tempo di organizzare le vacanze, ma quanto ci costeranno queste guerre Le prospettive non sono rosee: ce ne parlano Matteo Viviani e Nicola Remisceg #LeIene - facebook.com facebook