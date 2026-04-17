Commercio | il mercato debutta nella rinnovata piazza Viviani

Domenica 19 aprile, nella piazza Viviani di Marina di Pisa, si terrà il primo mercato dopo i lavori di ristrutturazione. L'evento è organizzato da FIVA Confcommercio Pisa e Fiva Confcommercio Livorno. La piazza, recentemente riqualificata, ospiterà il mercato che torna a essere un punto di riferimento per i commercianti e i cittadini della zona. La giornata vedrà la presenza di bancarelle e attività commerciali.

Un nuovo ‘palcoscenico’ per il mercato di Marina di Pisa. Domenica 19 aprile la rinnovata piazza Viviani ospiterà, per la prima volta dopo i lavori di riqualificazione, il mercato organizzato da FIVA Confcommercio Pisa e Fiva Confcommercio Livorno.“Con questo mercato cerchiamo di dare una.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Trianon Viviani, un musical per la Giornata della donna: debutta “Camicette bianche” tra memoria, migrazioni e dirittiIl Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana partecipa alla Giornata internazionale della Donna con uno spettacolo che unisce musica,... Mercato San Severino: 9,3 km di rete rinnovata controLa rete elettrica di Mercato San Severino sta per essere completamente rinnovata grazie al piano Resilienza Climatica lanciato da E-Distribuzione in... Panoramica sull’argomento Si parla di: Il debutto del robot umanoide R1 dalla Cina al mercato e-commerce. Roma mercati, debutta la Bolkestein: vanno a bando 86 banchi. Alemanni: «Luoghi preziosi»È il mercato, bellezza. E tu puoi fare qualcosa: partecipare al bando capitolino pubblicato giovedì. Tu, s’intende: commerciante, titolare di una licenza per vendere ... ilmessaggero.it Commercio, Italia al quarto posto per l’export nel 2025. Ma il 45% delle imprese vende in un solo mercatoIl commercio mondiale si muove oggi lungo una linea sottile dove la vitalità dei flussi si scontra con una frammentazione normativa senza precedenti. La presentazione della Mappa dell’Export 2026 di ... corriere.it