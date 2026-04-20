I mercati finanziari si trovano di fronte a una fase di instabilità, in un quadro economico globale più complicato rispetto al passato. L’incertezza cresce anche a causa delle ripercussioni della guerra in Iran, che aggiungono tensione ai mercati e influenzano le dinamiche economiche internazionali. La capacità di resistere di alcuni paesi, in particolare degli Stati Uniti, viene posta alla prova in un contesto di crescente complessità.

UN QUADRO macroeconomico globale più complesso e articolato rispetto ai cicli passati e sul quale adesso pesa anche l’effetto della guerra in Iran. Prima però del punto interrogativo del Medio Oriente, la crescita proseguiva, l’ inflazione – petrolio e gas ora permettendo - era in via di normalizzazione e le banche centrali iniziavano a intravvedere margini per una politica monetaria meno restrittiva. Adesso, con la crisi del Golfo le prospettive sembrano cambiate; tuttavia, queste dinamiche non si distribuiscono in modo uniforme tra Paesi, settori, imprese e famiglie. Il tratto distintivo del nuovo ciclo sembra essere quindi l’elevata dispersione che caratterizza i fondamentali economici e finanziari.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mercati alla prova, la resilienza Usa sfida ancora i venti di guerra

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Basta un fatto potenzialmente positivo (com’è la riapertura di Hormuz) per rasserenare i mercati finanziari. Infatti, incorporano la buona novella nei prezzi finanziari, flessibili e reattivi, di gas e petrolio che rapidi scendono. L'analisi di Francesco Morosini. - facebook.com facebook

Il messaggio che arriva dai mercati azionari è lineare: l’economia americana sta superando un altro stress test. Il focus degli investitori, domestici e internazionali, si è rapidamente spostato dal rischio di escalation militare in Medio Oriente a un dato più struttur x.com