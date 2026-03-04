La stagione 2026 di Formula 1 prende il via in Australia con un nuovo regolamento che prevede auto più compatte, leggere e con una potenza elettrica triplicata. La rivoluzione mira a rendere lo spettacolo più emozionante e coinvolgente. Le squadre hanno presentato le loro vetture, mentre i favoriti si preparano a sfidarsi sulle piste di tutto il mondo.

La F1 2026 è finalmente in partenza. Domenica in Australia scatta la nuova stagione della massima categoria del motorsport e sarà una stagione storica. Cambiano infatti contemporaneamente telai e motori delle monoposto, rivoluzione regolamentare per provare a garantire più spettacolo e imprevedibilità ai GP. La Federazione internazionale sarà riuscita nel suo intento? Lo scopriremo presto. Le nuove regole, i favoriti, gli outsider, il calendario: ecco una guida pratica per avvicinarsi alla stagione che si concluderà il prossimo 6 dicembre ad Abu Dhabi. La stagione 2026 è tecnicamente storica: per la prima volta dopo decenni cambiano contemporaneamente telaio, aerodinamica e power unit. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Formula 1, si parte! La guida alla stagione 2026: le novità, i favoriti, le sorprese, le date

