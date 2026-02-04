Tutte le eclissi del 2026 | le date da segnare sul calendario Ecco quali vedremo dall’Italia

Nel 2026, l’Italia potrà ammirare quattro eclissi, due di Sole e due di Luna. Le date sono da segnare sul calendario, perché sarà un anno ricco di spettacoli celesti. Chi ama guardare il cielo avrà molte occasioni per osservare questi fenomeni sorprendenti.

Il 2026 si preannuncia interessante per chi ama osservare il cielo: sono previste quattro eclissi, due di Sole e due di Luna. Dall’Italia ci saranno due appuntamenti da segnare sul calendario: un’ eclissi parziale di Sole in agosto e un’eclissi parziale di Luna a fine agosto, visibile almeno in parte dal nostro Paese. Le eclissi, però, non sono tutte uguali: cambiano per durata, intensità e soprattutto per visibilità geografica. Per questo vale la pena fare chiarezza: ecco tutte le eclissi del 2026 e come si vedranno dall’Italia, con le indicazioni utili per orientarsi tra date e fenomeni. 17 febbraio 2026: eclissi anulare di Sole (non visibile in Italia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il 2026 sarà un anno ricco di eventi astronomici, offrendo molte opportunità per osservare fenomeni come eclissi, congiunzioni e altri spettacoli celesti.

