Una donna con disabilità è stata vittima di violenze che sono state scoperte dalla sorella, dopo un episodio che coinvolge anche un amico. Le aggressioni sono avvenute mentre la vittima dormiva, e le indagini hanno portato alla luce comportamenti violenti commessi nei suoi confronti. La vicenda si inserisce in un contesto urbano complesso, dove le problematiche di sicurezza e tutela delle persone vulnerabili assumono un rilievo particolare.

Il tessuto urbano di una metropoli come Napoli nasconde spesso, tra le pieghe della quotidianità e i vicoli più angusti, realtà che sfuggono a ogni logica di umanità e convivenza civile. Ci sono soglie domestiche che dovrebbero rappresentare il luogo della protezione assoluta e che invece si trasformano in teatri di ombre, dove la vulnerabilità diventa un bersaglio e i legami di sangue si flettono sotto il peso di impulsi incomprensibili. In questo scenario, il lavoro silenzioso degli inquirenti diventa l’unico baluardo contro il degrado dei valori, in un’indagine che scava nel torbido per restituire dignità a chi non ha voce per difendersi e per fare luce su dinamiche familiari che lasciano l’opinione pubblica in un profondo e attonito silenzio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mentre dormiva…”. Violenze atroci sulla mamma disabile, poi con l’amico… scoperto così dalla sorella

Notizie correlate

“Mamma, sai cosa mi fanno?”. L’orrore in casa dell’amico scoperto così, parole agghiacciantiAveva soltanto 13 anni quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il compagno della madre di un suo amico avrebbe iniziato ad abusare di...

Scoperto mentre confeziona sigarette all'hashish insieme all'amico: in tasca ha 2mila euroÈ stato sorpreso in un atteggiamento sospetto mentre, in compagnia di un amico, confezionava sigarette artigianali estraendo più volte qualcosa dal...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Mentre dormiva…. Violenze atroci sulla mamma disabile, poi con l’amico… scoperto così dalla sorellaIl tessuto urbano di una metropoli come Napoli nasconde spesso, tra le pieghe della quotidianità e i vicoli più angusti, realtà che sfuggono a ogni logica di umanità e convivenza civile. Ci sono ... thesocialpost.it

Fa violentare la mamma disabile da un amico mentre dorme e riprende la scena col telefono. I video scoperti dalla sorellaUn uomo di 32 e la figlia della vittima sono stati arrestati a Napoli. A entrambi il giudice per le indagini preliminari contesta il reato di violenza sessuale aggravata ... today.it