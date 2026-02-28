Scoperto mentre confeziona sigarette all' hashish insieme all' amico | in tasca ha 2mila euro

Durante un controllo, un uomo è stato sorpreso mentre, insieme a un amico, confezionava sigarette artigianali e prelevava più volte qualcosa dal giubbotto. In tasca aveva circa 2.000 euro, mentre nel corso delle operazioni sono stati trovati e sequestrati vari materiali utili alla produzione di sigarette di contrabbando. La polizia ha fermato i due e sequestrato quanto trovato.

È stato sorpreso in un atteggiamento sospetto mentre, in compagnia di un amico, confezionava sigarette artigianali estraendo più volte qualcosa dal giubbino. Un sospetto che si è rivelato fondato quando gli uomini della polizia locale in abiti civili sono entrati in azione, rovinando il.