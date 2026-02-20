Bologna | mense scolastiche nuovo bando dopo 19 milioni di euro

A Bologna, il costo della gestione delle mense scolastiche ha superato i 19 milioni di euro, portando l’amministrazione a bandire un nuovo appalto. La spesa elevata deriva dalla proroga del servizio attuale, affidato a Ribò-Camst, e ha spinto il Comune a cercare soluzioni più sostenibili. La decisione mira a migliorare l’efficienza e ridurre i costi, coinvolgendo nuove aziende del settore. La disputa si concentra ora sul modo migliore di garantire pasti di qualità ai studenti.

Bologna, la mensa scolastica tra costi in aumento e nuove sfide per l'appalto. Bologna è chiamata a ripartire con un nuovo bando per la gestione delle mense scolastiche, dopo che i costi della proroga dell'attuale servizio, affidato a Ribò-Camst, hanno superato i 19 milioni di euro. La situazione, emersa a febbraio 2026, evidenzia le difficoltà dell'amministrazione comunale nel garantire un servizio di ristorazione scolastica efficiente e sostenibile, con un occhio di riguardo alla trasparenza delle procedure. L'esito negativo del precedente appalto, bloccato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha costretto il Comune a una soluzione temporanea che incide significativamente sulle finanze pubbliche.

