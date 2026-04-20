Meloni ha una sola via d’uscita che tanto non imboccherà mai

Secondo alcune analisi, la leader di un partito di destra non avrebbe compreso appieno le cause della sconfitta nel recente referendum. Questa convinzione si basa sul fatto che, in vista delle prossime elezioni, non avrebbe adottato strategie diverse rispetto a quelle già adottate in passato. La sua posizione politica e le scelte fatte finora vengono considerate incompatibili con le esigenze di un elettorato che, in passato, si è espresso contro le sue proposte.

Il principale motivo per cui Giorgia Meloni perderà le prossime elezioni, secondo me, è che non ha capito il motivo per cui ha perso il referendum. Anche per questo credo siano destinati a cadere nel vuoto gli appelli al colpo d’ala, alla mossa del cavallo e tutte le altre abusate metafore con cui i commentatori solitamente tradiscono il loro desiderio di evadere dalle costrizioni di una realtà sgradita e al tempo stesso la consapevolezza dell’impossibilità di riuscirci rispettando le leggi della fisica. Il motivo principale per cui Meloni ha perso il referendum è lo stesso per cui lo hanno perso Matteo Renzi prima di lei e Silvio Berlusconi prima di entrambi, tutti in un modo o nell’altro accecati dal miraggio di una chiusura gollista della transizione italiana.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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