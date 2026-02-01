Chi era Lolette la mamma di Conti che l’ha cresciuto da sola | Non mi ha fatto mai sentire la mancanza del babbo

Carlo Conti ricorda ancora la madre Lolette, scomparsa di recente. La donna ha cresciuto il presentatore da sola, senza far mai pesare l’assenza del papà Giuseppe. Conti dice che sua madre gli ha sempre trasmesso valori e sicurezza, e che non gli è mai mancato nulla. La famiglia fiorentina si stringe intorno al dolore, mentre il conduttore si prepara a ricordarla pubblicamente.

Carlo Conti è nato il 13 marzo 1961 a Firenze e i suoi genitori sono la mamma Lolette e il papà Giuseppe Conti. La madre è diventata vedova molto presto, esattamente 18 mesi dopo la nascita del figlio. Carlo Conti ha raccontato qualcosa di più sulla perdita del padre attraverso alcune interviste. Secondo il racconto di Carlo Conti, la mamma lo ha educato con regole precisissime, comprese quelle della vita domestica: “ Anche se eravamo soltanto io e lei, era importante che a pranzo e a cena la tavola fosse apparecchiata, era il momento in cui ci incontravamo per stare insieme e chiacchierare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Lolette Conti

