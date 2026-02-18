Il governo ha stanziato un miliardo di euro per Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite dal ciclone Harry. La decisione arriva dopo che le tre regioni hanno subito gravi danni a causa delle intense piogge e delle inondazioni, che hanno isolato alcune comunità e distrutto infrastrutture. Fonti ufficiali affermano che i fondi potrebbero provenire anche dai soldi destinati al ponte di Messina, per accelerare gli interventi di ricostruzione. La richiesta di risorse aggiuntive si fa sempre più pressante.

Per aiutare le zone colpite dal maltempo servono “più risorse”, “da prendere anche dai fondi stanziati per il ponte di Messina. Elly Schlein sempre fuori tempo massimo e fuori tema. I l Cdm le chiude la bocca in men che si dica. Nell’insieme le risorse destinate a famiglie e imprese in Calabria, Sicilia e Sardegna ammontano a oltre 1 miliardo di euro, compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza. Insieme al dl bollette, le risorse per Niscemi e per le altre regioni devastate dal ciclone Harry erano le più attese. Si tratta di una “risposta concreta e tempestiva a sostegno delle comunità colpite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dal governo un miliardo per Calabria, Sicilia e Sardegna flagellate dal ciclone Harry. Sinistra zittita

