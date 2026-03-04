Leonardo commessa da 1 miliardo dal Governo britannico
Il Governo britannico ha affidato a Leonardo un contratto da un miliardo di sterline per la produzione di 23 elicotteri AW149 destinati al trasporto medio. L’accordo riguarda l’impianto di Yeovil, uno dei principali stabilimenti dell’azienda, e rappresenta un investimento significativo nel settore aeronautico britannico. La firma del contratto segna un passo importante per il futuro dello stabilimento.
L'assegnazione da parte del Governo britannico a Leonardo di un contratto da 1 miliardo di sterline per la realizzazione di 23 elicotteri da trasporto medio AW149 a Yeovil "è un'iniziativa molto importante" che "rilancerà l'impianto di Yeovil, uno dei più importanti della nostra azienda".
