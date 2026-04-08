Mercoledì 15 aprile 2026, alle 17:30, il Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà la presentazione del libro intitolato

Il Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà mercoledì 15 aprile 2026, alle 17:30, l’evento di presentazione del volume Non interferite – Il sangue dei preti sull’altare delle mafie. L’opera, firmata da Don Marcello Cozzi, esplora i legami tra le organizzazioni criminali e l’istituzione ecclesiastica. L’incontro si focalizzerà sulla memoria e la denuncia, analizzando il ruolo di Cosa Nostra, della Camorra e della ‘ndrangheta nei loro rapporti con la Chiesa. La serata vedrà la partecipazione di figure istituzionali e di rilievo giuridico per un dibattito su etica e giustizia. Luigi Catalani, che ricopre il ruolo di direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza, aprirà l’evento con i saluti iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafie e Chiesa: il libro di Don Cozzi e il debutto di Falvo a Potenza

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