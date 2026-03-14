Otto poeti si preparano a portare le loro poesie all’Aula Magna di Valenzano il 18 marzo 2026 alle 20.00. L’evento, intitolato

Il 18 marzo 2026, alle ore 20.00, l’Aula Magna di Valenzano diventerà il palcoscenico dove la poesia incontra la lotta alla criminalità organizzata. L’iniziativa Versacci contro le mafie, promossa dall’associazione Lucidafollia, trasforma una competizione poetica in un atto civile di memoria per le vittime innocenti delle mafie. Questo evento non è solo intrattenimento, ma un ponte tra il dolore del passato e la costruzione attiva della legalità nel territorio pugliese. La serata si svolge nell’immobile comunale situato in Via Di Vittorio 5, sotto il patrocinio del Comune di Valenzano e con la collaborazione del Presidio di Valenzano di Libera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poesia contro le mafie: 8 poeti sfidano l’oblio a Valenzano

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