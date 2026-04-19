Nella sede della federazione italiana di atletica leggera è stata trovata una cimice nell’ufficio del segretario generale. La notizia è stata pubblicata da un quotidiano nazionale e ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori. Il presidente della federazione ha commentato la vicenda, affermando di sentirsi tranquillo riguardo alla situazione. Al momento non ci sono ulteriori dettagli o sviluppi ufficiali sulla vicenda.

Secondo quanto riportato da “ La Repubblica “, una cimice sarebbe stata trovata nell’ufficio del segretario generale della FIDAL, Alessandro Londi: sulla questione è intervenuto all’ ANSA il numero 1 dell’atletica italiana, Stefano Mei, che ha fatto il punto della situazione. Stefano Mei si è detto tranquillo, in attesa di capire i possibili sviluppi della vicenda: “ La FIDAL non ha ricevuto denunce o esposti, sono tranquillo per me e per la federazione. Non ho nient’altro da commentare, perché abbiamo ricevuto solo una comunicazione interna che mi avvisava di questa situazione “. Nel consiglio federale di ieri, svoltosi da remoto, non si è parlato di questa vicenda: “ In settimana sarò di nuovo a Roma e si deciderà cosa fare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, trovata una cimice negli uffici della FIDAL. Stefano Mei: “Sono tranquillo”

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