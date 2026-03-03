Medio Oriente Samir Al Qaryouti a Fast News Platform | Siamo sull’orlo di un’escalation globale Fermare ora questa guerra

Un rappresentante del Medio Oriente ha dichiarato durante una trasmissione in diretta di Fast News Platform che la regione si trova vicino a un’escalation globale, chiedendo di fermare immediatamente il conflitto in corso. La sua analisi è stata diretta e senza mezzi termini, sottolineando la delicatezza della situazione e il rischio di un coinvolgimento internazionale. La trasmissione è ora disponibile per la visione completa.

Un’analisi dura, appassionata, senza sconti. Nel live di Fast News Platform – oggi disponibile integralmente su YouTube – il giornalista italo-arabo Samir Al Qaryouti ha offerto una lettura netta della crisi in Medio Oriente, parlando apertamente di una guerra che rischia di trascinare il mondo verso una spirale incontrollabile. Collegato in diretta, Al Qaryouti ha definito l’attuale conflitto “una guerra prevista da tempo”, legandolo alle scelte dell’amministrazione di Donald Trump e alla strategia del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo il giornalista, l’escalation contro l’Iran rappresenta un passaggio estremamente delicato: “Se si parla anche solo di intervento terrestre – ha detto – significa aprire le porte dell’inferno”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Medio Oriente, Samir Al Qaryouti a Fast News Platform: “Siamo sull’orlo di un’escalation globale. Fermare ora questa guerra” Leggi anche: Samir Al Qaryouti ospite di Fast News Platform: “Dal Medio Oriente può nascere una nuova stagione di pace” Iran, Stop Rearm Europe Cesena: "La guerra non è una soluzione, fermare l'escalation in Medio Oriente"“L’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran rappresenta una gravissima escalation che spinge l’intera regione verso un baratro... Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente Temi più discussi: Acwa, cambio al vertice del colosso saudita; Il Consiglio di Amministrazione di Acwa nomina il Dott. Samir J. Serhan Amministratore Delegato; Poltrone/ ACWA Power, leader nella transizione energetica, nomina Samir J. Serhan come Ceo; Il racconto della vita dei cristiani nella Siria. Medio Oriente, da Al Udeid alla V flotta in Bahrein: le basi Usa nell'areaBahrein - Sede del quartier generale della Quinta Flotta della Marina americana, la sua area di responsabilità comprende il Golfo Persico, il Mar Rosso, il Mar Arabico e parti dell'Oceano Indiano. E' ... ansa.it Informazione: Chiesa Bologna e Habibi, al via il progetto di un Osservatorio sul Medio Oriente aperto a giornalisti. Ad Amman il primo corso in presenzaUn Osservatorio sul Medio Oriente: è questo il progetto proposto da Habibi, ong fondata nel 2013 dal sacerdote toscano don Mario Cornioli, operante ad Amman in seno al Patriarcato latino di ... agensir.it La Francia intensifica le operazioni in Medio Oriente, con jet Rafale negli Emirati Arabi Uniti e piani per spedire sistemi anti-drone, antimissile e una fregata a Cipro dopo l’attacco alla base britannica di Akrotiri, nel contesto di una crescente escalation regional - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito l'edificio dell'organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell'Iran. Lo riferiscono i media iraniani. #ANSA x.com