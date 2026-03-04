Medio Oriente in guerra | escalation tra Israele e Iran la regione sull’orlo del baratro

Nelle ultime ore, la regione del Medio Oriente si è trovata al centro di una crescente tensione tra Israele e Iran, con raid incrociati e attacchi di Hezbollah dal Libano. Nel frattempo, nel Golfo si registrano nuovi sviluppi e Teheran annuncia Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema, in un quadro di escalation militare che preoccupa la stabilità dell’intera area.

Campi Flegrei, inaugurata l’Area ammassamento soccorsi e risorse di Bacoli. Bene il test sull’allestimento Polizia metropolitana di Napoli: sequestrato veicoli carico di rifiuti speciali a Secondigliano, denunciato il conducente Napoli Bagnoli: Si abbassa i pantaloni davanti la scuola. Carabinieri arrestano 51enne Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Raid incrociati tra Israele e Iran, attacchi di Hezbollah dal Libano e tensioni nel Golfo: Teheran nomina Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema nel pieno dell’escalation militare. In un clima di massima tensione, l’Assemblea avrebbe eletto Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, come nuova Guida Suprema. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Medio Oriente in guerra: escalation tra Israele e Iran, la regione sull’orlo del baratro Leggi anche: Iran-USA, il Medio Oriente sull’orlo del baratro: “Probabile raid nelle prossime 24 ore” Leggi anche: Medio Oriente, Samir Al Qaryouti a Fast News Platform: “Siamo sull’orlo di un’escalation globale. Fermare ora questa guerra” IRAN-USA, RISCHIO GUERRA: ISRAELE E GOLFO NEL MIRINO | ANALISI DEL GENERALE MORABITO Una raccolta di contenuti su Medio Oriente Temi più discussi: Leone XIV: Preoccupato per il Medio Oriente, la guerra di nuovo! Dio vuole pace; Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente; Vista dall’alto | Guerra in Medio Oriente, cosa mostrano mappe e immagini satellitari; Medio Oriente, in tre giorni di guerra quasi mille vittime civili. Borse, prezzo gas e petrolio oggi | La guerra in Medio Oriente e i mercati in diretta: Tokyo perde il 3,6%, Seul cede il 12%I mercati restano in ribasso mentre il conflitto in Medio Oriente non accenna a placarsi. In Asia crollo dei colossi dei chip Samsung Elecronics e SK Hynix ... corriere.it Guerra in Medio Oriente, anche in Italia allerta massima: il Viminale innalza la vigilanza su 28.000 obiettivi sensibiliLa crisi in Medio Oriente rischia di avere un effetto domino anche in Italia, con diversi siti che potrebbero essere il target di attentati. Il piano di sicurezza si rivolge soprattutto alle sedi dipl ... panorama.it Stiamo vivendo giorni drammatici soprattutto per quel che sta accadendo in medio oriente ma dalla Basilica di San Francesco si alza un grido di pace. Aldo Cazzullo con Angelo Branduardi racconteranno la storia del Santo stasera alle 21.15 su La7 per una facebook MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com