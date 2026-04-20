In Medio Oriente, si prospetta un possibile cambiamento nell’equilibrio geopolitico, con l’Europa che potrebbe perdere terreno di fronte alle mosse di Washington. La crescente centralità degli Stati Uniti e le decisioni unilaterali prese dalla Casa Bianca sembrano indebolire il ruolo tradizionalmente svolto dall’Europa nella regione. Questa dinamica potrebbe portare a una marginalizzazione delle posizioni europee nelle questioni più rilevanti sullo scenario mediorientale.

L’equilibrio geopolitico in Medio Oriente rischia di scivolare verso un nuovo assetto dove l’Europa, privata della sua capacità di influenza, potrebbe trovarsi isolata di fronte alle decisioni unilaterali di Washington. Giampiero Massolo, ex segretario generale della Farnesina e oggi vicepresidente di Mundys, ha tracciato un quadro inquietante in cui la gestione delle crisi regionali sembra sempre più sfuggire al controllo delle potenze europee, lasciando spazio a dinamiche dettate esclusivamente dalla linea operativa statunitense. Il punto di rottura con il passato risale al primo mandato di Trump, quando gli Stati Uniti decisero di uscire dall’accordo sul nucleare iraniano, il Jcpoa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Oriente: l’Europa rischia l’isolamento sotto il peso di USA e Trump

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